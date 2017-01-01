Українські бійці зазнали втрат: двоє загинули, п’ятьох поранено
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Українські захисники на Донбасі
Троє бійців зазнали поранень у Новозванівці
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців, ще п'ятеро отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
«За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули, п’ятеро - отримали поранення», - сказав він.
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