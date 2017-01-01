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    Українські бійці зазнали втрат: двоє загинули, п’ятьох поранено

    • Сьогодні, 13:42
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    Українські захисники на Донбасі
    Українські захисники на Донбасі

    Троє бійців зазнали поранень у Новозванівці

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців, ще п'ятеро отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули, п’ятеро - отримали поранення», - сказав він.

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    Як повідомляв «Главком», впродовж минулої доби російсько-терористичні війська 53 рази відкривали вогонь вздовж усієї лінії зіткнення.

    Внаслідок ворожих обстрілів з автоматичних гранатометів у напрямку села Новозванівка Попаснянського району (Луганська область) троє воїнів зазнали поранень.

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