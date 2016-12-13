Українські підлітки долучаються до небезпечної гри «зникни на 24 години»

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Перші випадки зникнення дітей були зареєстровані в Київській області

Суть розвги полягає в тому, що підліток повинен піти з дому і не давати про себе знати впродовж доби

Серед українських підлітків набуває популярності небезпечна екстремальна розвага «зникни на 24 години», повідомляють користувачі соцмереж.

«Суть полягає в тому, що підліток повинен піти з дому і не давати про себе знати впродовж доби», - пише у Facebook користувачка Тетяна Лупова.

Перші випадки зникнення дітей були зареєстровані в Київській області. Там, з різницею в три дні, «зникли» двоє хлопчиків. Через добу після цього і одного, і другого знайшли. Нічого кримінального з ними не сталося.

Викладачі старших класів уже отримали повідомлення про небезпечне захоплення підлітків. Воно небезпечно насамперед тим, що молодь створює велику кількість груп в соцмережах, там ставить перед бажаючими зникнути завдання, а після цього група знищується.

Простежити, де ховається неповнолітній практично неможливо, а також дуже складно з'ясувати, чи дійсно підліток зник, чи так грається. «Фахівці радять батькам поговорити з підростаючим дітьми і пояснити всю небезпеку такої забави. Іншого способу боротьби з модним екстремальним розвагою неповнолітніх поки не придумали», - попереджають правоохоронці.

В Росії ця проблема існує вже певний час. Можливо, поширилась на Україну через соцмережу «вконтакте».