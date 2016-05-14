  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Українські артисти засвітилися в Росії на пафосній музичній премії

    • Сьогодні, 07:45
    • Розсилка

    У номінації «Співачка року» перемогла Світлана Лобода

    У Росії відбулася церемонія нагородження музичною премією RU TV. Серед артистів, які її отримали, були й українські зірки.

    Про це на своїй сторінці в Facebook написала блогер Катерина Золотарьова.

    Вона уточнила, що на церемонії як претендент у номінації «Співачка року» була присутня Ані Лорак, але в підсумку перемогла ще одна українська знаменитість Світлана Лобода.

    Крім того, «Кращим стартом року» стала група «Гриби».

    «У номінації «Кращий кліп, знятий у Криму» (просто ох***те від самої номінації) перемогла пісня «Їдемо до Криму» колись пристойного «Хору Турецького». У номінації «Краща пісня» перемогла група «Время и Стекло» (так, так, мої маленькі ніжні патріоти, ваші веселі улюбленці, на яких ви ходите і вивалюєте купу бабла), а ще це той самий гуртик, який став обличчям кампанії Сухарики Flint і навіть на сторінці в ФБ висить у них на кавер. Сподіваюся, компанія розуміє, що з їх продуктами особисто у мене тепер покінчено. До речі, Олексію Потапенку, Ви ж патріот, для чого допускаєте участь ваших підопічних у таких мерзенних політичних ігрищах?» – написала Золотарьова.

    У номінації «Креатив року» вдруге поспіль перемогла Лобода.

    «Але ж між країнами йде війна. Люди не те що бабло – люди життя втратили. І досі втрачають. Зруйновані долі, розбиті сім’ї, загублені життя... А ці мерзоти беруть участь у цій війні з того боку. З тієї простої причини, що їздять туди і вдають, що частині українців ця війна чужа і вони ніякого зла на Росію не тримають», – наголосила блогер.

    «Додати нічого», – прокоментувала на своїй сторінці в Facebook український продюсер Олена Мозгова. 

    Нагадаємо, в Одесі представники ряду патріотичних організацій мітингували біля нічного клубу «Ібіца» в Аркадії, де повинен був відбутися концерт співачки Світлани Лободи.

    В результаті протесту організатори скасували виступ.

    Відзначається, що протестувальники вимагали зупинити виступ Лободи і позбавити її громадянства України.

    Спочатку акція проходила мирно, порядок охороняла поліція. Однак пізніше невідомі кинули в натовп дві петарди і дві димові шашки.

    Після того, як поліція спробувала провести огляд двох протестувальників, спалахнула бійка, в ході якої невідомі застосували сльозогінний газ.

    За інформацією радника начальника ГУНП Руслана Форостяка, поліція склала всього один протокол за дрібне хулигантство. Затриманих немає.

    Читайте також
    Росія газ війна Світлана Лобода культура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ