Українські артисти засвітилися в Росії на пафосній музичній премії

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У номінації «Співачка року» перемогла Світлана Лобода

У Росії відбулася церемонія нагородження музичною премією RU TV. Серед артистів, які її отримали, були й українські зірки.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала блогер Катерина Золотарьова.

Вона уточнила, що на церемонії як претендент у номінації «Співачка року» була присутня Ані Лорак, але в підсумку перемогла ще одна українська знаменитість Світлана Лобода.

Крім того, «Кращим стартом року» стала група «Гриби».

«У номінації «Кращий кліп, знятий у Криму» (просто ох***те від самої номінації) перемогла пісня «Їдемо до Криму» колись пристойного «Хору Турецького». У номінації «Краща пісня» перемогла група «Время и Стекло» (так, так, мої маленькі ніжні патріоти, ваші веселі улюбленці, на яких ви ходите і вивалюєте купу бабла), а ще це той самий гуртик, який став обличчям кампанії Сухарики Flint і навіть на сторінці в ФБ висить у них на кавер. Сподіваюся, компанія розуміє, що з їх продуктами особисто у мене тепер покінчено. До речі, Олексію Потапенку, Ви ж патріот, для чого допускаєте участь ваших підопічних у таких мерзенних політичних ігрищах?» – написала Золотарьова.

У номінації «Креатив року» вдруге поспіль перемогла Лобода.

«Але ж між країнами йде війна. Люди не те що бабло – люди життя втратили. І досі втрачають. Зруйновані долі, розбиті сім’ї, загублені життя... А ці мерзоти беруть участь у цій війні з того боку. З тієї простої причини, що їздять туди і вдають, що частині українців ця війна чужа і вони ніякого зла на Росію не тримають», – наголосила блогер.

«Додати нічого», – прокоментувала на своїй сторінці в Facebook український продюсер Олена Мозгова.

Нагадаємо, в Одесі представники ряду патріотичних організацій мітингували біля нічного клубу «Ібіца» в Аркадії, де повинен був відбутися концерт співачки Світлани Лободи.

В результаті протесту організатори скасували виступ.

Відзначається, що протестувальники вимагали зупинити виступ Лободи і позбавити її громадянства України.

Спочатку акція проходила мирно, порядок охороняла поліція. Однак пізніше невідомі кинули в натовп дві петарди і дві димові шашки.

Після того, як поліція спробувала провести огляд двох протестувальників, спалахнула бійка, в ході якої невідомі застосували сльозогінний газ.

За інформацією радника начальника ГУНП Руслана Форостяка, поліція склала всього один протокол за дрібне хулигантство. Затриманих немає.