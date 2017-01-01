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    Організатори скасували концерт Лободи: «Ібіцу» замінували

    • Сьогодні, 23:31
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    Організатори прийняли рішення скасувати концерт Лободи
    Фото: Таймер
    Організатори прийняли рішення скасувати концерт Лободи

    Відвідувачі покинули територію закладу, «Ібіцу» оглядають співробітники поліції

    Представники Нацполіції в Одеській області заявили, що організатори прийняли рішення скасувати концерт Лободи.

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    Про це повідомив на своїй сторінці в ФБ Руслан Форостяк, радник голови обласної поліції.

    «Організатори концерту Лободи в Ібіца вирішили скасувати концерт що мав відбутись сьогодні, на цьому поки все. Усім хороших вихідних, тримайтеся», - написав Форостяк.

    За повідомленням «Таймера», організатори заходу взяли рішення скасувати виступ Лободи через повідомлення про замінування нічного клубу «Ібіца», де повинна була виступити українська співачка.

    В даний час відвідувачі покинули територію закладу, територію клубу оглядають співробітники поліції. Але люди не хочуть розходиться і вимагають, щоб їх знову пустили в клуб.

    Раніше повідомлялося, що в Одесі представники ряду патріотичних організацій мітингують біля нічного клубу «Ібіца» в Аркадії, де запланований концерт співачки Світлани Лободи. 

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