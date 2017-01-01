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    Український депутат злітав на іменини до очільника Московської церкви Кирила (фото)

    • Сьогодні, 12:04
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    Нардеп Вадим Новинський
    Нардеп Вадим Новинський

    Новинський подарував Кирилу облачення

    Народний депутат України, «православний олігарх» Вадим Новинський літав до Москви, де привітав главу російської церкви Кирила з днем народження. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар Священного синоду УПЦ КП, голова Інформаційного управління Київської патріархії Євстратій (Зоря).

    «Керівник митрополії Московського патріархату в Україні В. Новинський дарує своєму зверхнику патріарху Кирилу облачення з нагоди іменин. Його представник з богослужбових справ митрополит Онуфрій проголошує панегірик», – написав він і оприлюднив відповідне фото.

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    Єпископ додав, що відбулося це 24 травня 2017 р. «Четвертий рік кремлівської війни проти України», – зазначив він.

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