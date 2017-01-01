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    Думки вголос

    Московські церкви залишаються розсадниками українофобії та антиукраїнської пропаганди в Україні

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Сьогодні, 06:46
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    Про особливий статус релігійних організацій

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    На этой неделе Рада должна рассмотреть законопроект, соавтором которого я являюсь, об особом статусе церквей в Украине, которые управляются из державы-агрессора – законопроект № 4511 «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором».

    Путинские идеологи сделали уже немало для того, чтобы этот законопроект провалить. К слову, кроме лишь одной церкви в лице УПЦ МП никто в Украине особо этим законопроектом не опечалился, а созданным ажиотажем УПЦ МП сама подтвердила свое осознание, что Россия – агрессор, ведь в законопроекте нет ни единого упоминания ни про УПЦ МП, ни про иную церковь – речь идет о «виртуальных» религиозных структурах, которые управляются из державы-агрессора. Так что поздравляем с прозрением, господа религиозные деятели на ставке ФСБ. На воре шапка горит.

    Главный аргумент московских попов, путинских и украинских пророссийских «экспертов» и СМИ против этого законопроекта – мол, государство хочет вмешаться в дела церкви. К слову, в лавине проплаченных публикаций в СМИ (а за денежку их печатали и вполне проукраинские масс-медиа, гугл в помощь) идеологи Кремля вопят о том, что в Украине чуть ли не начались гонения на христиан (??!!). Об истинной сути законопроекта ни слова.

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    Суть же в том, что задолго до агрессии России приходы одной из религиозных организаций в Украине с центром в Москве по сути были и есть совершенно легальными площадками путинской машины зомбирования. С началом агрессии они остаются рассадниками украинофобии и антиукраинской пропаганды в нашей стране. Храмы и монастыри этой церкви на Донбассе с первых дней агрессии были перевалочными базами и складами оружия террористов и российских оккупантов, а священнослужители этой церкви не только воевали, но и возглавляли террористические банды, убивавшие украинцев. Это, по мнению критиканов законопроекта, очевидно, не «вмешательство» церкви в дела государства.

    К слову, эта церковь и сейчас, на четвёртом году войны, никак не прокомментировала события на Донбассе со своим активным участием, не говоря уже об извинениях перед украинцами.

    Все, что мы хотим от этой церкви указанным законопроектом – это заставить ее взять на себя обязательства не осуществлять антиукраинскую деятельность в Украине. Но московские попы в своей сатанинской злобе готовы захлебнуться слюной от одной мысли о том, что им придётся дать подобное обещание.

    Джерело: Информационное сопротивление

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Донбас церква ФСБ пропаганда УПЦ МП
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