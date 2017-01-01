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    Український кадровий портал пропонує службу на окупаційну армію в Криму (фото)

    • Сьогодні, 16:58
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    Російська армія в окупованому Криму
    Російська армія в окупованому Криму

    Наразі цю інформацію вже видалено з сайту, але скріншот сторінки збережено

    HeadHunter Україна, київський офіс Міжнародного кадрового порталу, розмістив на своєму сайті робочі вакансії в російських військах, що розташовані в окупованому Криму. Про це повідомили активісти у Facebook, виклавши скріншоти сторінки hh.ua з відповідними пропозиціями.

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    «Вакансии компании «Войсковая часть 6922 (разведывательный отряд РУСЬ Федеральной службы войск национальной гвардии России)» – работа в Симферополе», – називався розділ на сайті, в якому пропонувалася робота водія, сержанта, солдата російської армії.

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    Наразі цю інформацію вже видалено з сайту.

    Активісти закликають Службу безпеки України розібратися з цією ситуацією.

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