Український кадровий портал пропонує службу на окупаційну армію в Криму (фото)
- Сьогодні, 16:58
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Російська армія в окупованому Криму
Наразі цю інформацію вже видалено з сайту, але скріншот сторінки збережено
HeadHunter Україна, київський офіс Міжнародного кадрового порталу, розмістив на своєму сайті робочі вакансії в російських військах, що розташовані в окупованому Криму. Про це повідомили активісти у Facebook, виклавши скріншоти сторінки hh.ua з відповідними пропозиціями.
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«Вакансии компании «Войсковая часть 6922 (разведывательный отряд РУСЬ Федеральной службы войск национальной гвардии России)» – работа в Симферополе», – називався розділ на сайті, в якому пропонувалася робота водія, сержанта, солдата російської армії.
Наразі цю інформацію вже видалено з сайту.
Активісти закликають Службу безпеки України розібратися з цією ситуацією.