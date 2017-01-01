Крим уже не потрібен? Путін уперше пропустить урочистості з нагоди окупації українського півострова

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Володимир Путін

У Кремлі кажуть, що президенту РФ не обов'язково приїжджати на святкування щороку

Президент Росії Володимир Путін цьогоріч не приїде на святкування з нагоди анексії Криму. Так, від не прибуде на Воробйови гори, щоб узяти участь у мітингу-концерті «Весна», присвяченому третій річниці від дня підписання ним «документа» про приєднання півострова до РФ. Про це «Дождю» розповіли двоє людей, близьких до організації заходу, і підтвердив співрозмовник у Кремлі.

За словами цих джерел, президенту РФ не обов'язково приїжджати на святкування щороку, тим більше що минулого разу він особисто не був присутній на мітингу.



Путін виходив на площу до присутніх з нагоди приєднання Криму два роки поспіль – у 2014 і 2015 роках. У 2016 році він не виходив на святкування, але зв'язувався з учасниками по відеозв'язку з Криму – Путін відвідував 18 березня півострів і інспектував будівництво Керченського моста. Цього року президент не планує їхати в Крим 18 березня, стверджують двоє співрозмовників видання, близьких до Кремля.