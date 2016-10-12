Український мультфільм «Микита Кожум’яка» б'є рекорди у міжнародному прокаті

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Мультик «Микита Кожум’яка» побачать у понад 60 країн світу

Перший український повнометражний 3D-мультфільм «Микита Кожум'яка» наприкінці січня 2017 року вийшов в міжнародний прокат - в Польщі та Туреччині.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

«За перший вікенд перший український повнометражний 3D-анімаційний фільм зібрав у міжнародному прокаті: 637,023 PLN (4, 350 млн грн) - у Польщі та 423,552,43 TL (3,071 млн грн) - у Туреччині, а кількість глядачів склала понад 70 тисяч», - ідеться в повідомленні.

За словами продюсера Дмитра Бєлінського, творці мультфільму дуже хвилювалися, як міжнародний глядач його сприйме, адже для України це перший досвід.

«Перші відгуки дуже позитивні, тому ми з нетерпінням чекаємо, як відреагують на нашого Микиту в інших країнах», - зазначив він.

На черзі прокат ще в понад 60 країнах. І наступні країни, куди помандрує «The Dragon Spell», - саме така назва мультфільму в міжнародному прокаті - це В’єтнам, країни Балтії, Казахстан і Угорщина.

Як повідомлялося, «Микита Кожум’яка» за перший вікенд в Україні зібрав понад 5 млн грн, а в цілому за прокат 12 млн грн і його побачило понад 200 тис. українських глядачів.

Раніше повідомлялося про лондонську прем'єру українського мультфільму «Микита Кожум’яка».

Також стало відомо, які українські фільми вийдуть у прокат у 2017 році.