Український Сбербанк у І кварталі цього року отримав понад 44 млн грн чистого прибутку

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Сбербанк

Водночас власний капітал банку зріс на 1,2%

ПАТ Сбербанк (Київ) за підсумками січня-березня 2017 року одержав 44,306 млн грн чистого прибутку, що на 16,6% менше, ніж за аналогічний період 2016 роки (53,108 млн грн).

Згідно з фінансовим звітом банку, його чистий процентний дохід за перший квартал поточного року знизився на 18,3% - до 840,993 млн грн. З вирахуванням витрат на формування резервів чистий процентний дохід склав 201,680 млн грн - на 21,7% менше, ніж в першому кварталі минулого року, повідомляє «Інтерфакс».

Крім того, банк отримав 144,558 млн грн комісійного доходу (на 2,8% більше). Активи банку за перші три місяці скоротилися на 11,2% і склали 42,873 млрд грн, в тому числі кредити і аванси клієнтам - на 3,4%, до 38,950 млрд грн.

Статутний капітал до кінця зазначеного періоду залишався на колишньому рівні - 12,465 млрд грн, тоді як власний капітал зріс на 1,2% - до 3,677 млрд грн.

Український Сбербанк (раніше - ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії») засновано в 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії. За даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів (48,356 млрд грн) українська філія Сбербанку займала 6-е місце серед 93 банків, що діяли в країні.

Нагадаємо, 27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

Власник Norvik Banka Григорій Гусельников подав документи в Національний банк України на узгодження придбання 22,5% акцій Сбербанку.

Наприкінці квітня латвійський Norvik Banka відмовився від купівлі українського Сбербанку.