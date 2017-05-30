Український стартап залучив у США $7 млн інвестицій

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Команда стартапу People.ai

Проект заснували уродженець Дніпра та виходець з Херсона

У США стартап People.ai, заснований українцем Олегом Рогінським, оголосив про залучення $7 млн в раунді фінансування серії A.

Про це повідомляє AIN.ua.

Зазначається, що операція була закрита ще у вересні 2016 року.

Ключовим інвестором став венчурний фонд Lightspeed Venture Partners, також в угоді взяли участь Index Ventures, Shasta Ventures, Y Combinator і SV Angel Рона Конвея.

У портфелі Lightspeed Venture Partners на ряду з People.ai такі відомі стартапи, як Snapchat, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, GrubHub, TaskRabbit.

Інші фонди також мають добре реноме в Кремнієвій долині, зазначає видання.

People.ai — платформа на основі штучного інтелекту для управління відділом продажів. Вона допомагає підвищити ефективність сейлз-команд, аналізуючи їх продуктивність і надаючи рекомендації щодо закриття угод.

Проект заснував українець, уродженець Дніпра Олег Рогінський, співзасновником став Георгій Козлов, виходець з Херсона.

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