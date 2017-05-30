Український стартап залучив у США $7 млн інвестицій
- Сьогодні, 07:35
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Проект заснували уродженець Дніпра та виходець з Херсона
У США стартап People.ai, заснований українцем Олегом Рогінським, оголосив про залучення $7 млн в раунді фінансування серії A.
Про це повідомляє AIN.ua.
Зазначається, що операція була закрита ще у вересні 2016 року.
Ключовим інвестором став венчурний фонд Lightspeed Venture Partners, також в угоді взяли участь Index Ventures, Shasta Ventures, Y Combinator і SV Angel Рона Конвея.
У портфелі Lightspeed Venture Partners на ряду з People.ai такі відомі стартапи, як Snapchat, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, GrubHub, TaskRabbit.
Інші фонди також мають добре реноме в Кремнієвій долині, зазначає видання.
People.ai — платформа на основі штучного інтелекту для управління відділом продажів. Вона допомагає підвищити ефективність сейлз-команд, аналізуючи їх продуктивність і надаючи рекомендації щодо закриття угод.
Проект заснував українець, уродженець Дніпра Олег Рогінський, співзасновником став Георгій Козлов, виходець з Херсона.
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