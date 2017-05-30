  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Український стартап залучив у США $7 млн інвестицій

    • Сьогодні, 07:35
    • Розсилка
    Команда&nbsp;стартапу People.ai
    Команда стартапу People.ai

    Проект заснували уродженець Дніпра та виходець з Херсона

    У США стартап People.ai, заснований українцем Олегом Рогінським, оголосив про залучення $7 млн в раунді фінансування серії A.

    Про це повідомляє AIN.ua.

    Зазначається, що операція була закрита ще у вересні 2016 року.

    Ключовим інвестором став венчурний фонд Lightspeed Venture Partners, також в угоді взяли участь Index Ventures, Shasta Ventures, Y Combinator і SV Angel Рона Конвея.

    У портфелі Lightspeed Venture Partners на ряду з People.ai такі відомі стартапи, як Snapchat, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, GrubHub, TaskRabbit.

    Інші фонди також мають добре реноме в Кремнієвій долині, зазначає видання.

    People.ai — платформа на основі штучного інтелекту для управління відділом продажів. Вона допомагає підвищити ефективність сейлз-команд, аналізуючи їх продуктивність і надаючи рекомендації щодо закриття угод.

    Проект заснував українець, уродженець Дніпра Олег Рогінський, співзасновником став Георгій Козлов, виходець з Херсона.

    Нагадаємо, 26 травня створений командою з Київського політехнічного інституту супутник вийшов на орбіту і подав перший сигнал

    Читайте також
    США технології фінансування Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ