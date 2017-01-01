Українського хакера в США посадили у в’язницю
- Сьогодні, 07:28
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Вовненка судили за крадіжку даних кредитних карт.Українського хакера Сергія Вовненка посадили у в’язницю на 41 місяць.
Про це повідомляє Reuters.
Окрім того українець має заплатити 83 368 доларів штрафу.
Вовненка судили за крадіжку даних кредитних карт. Він "працював" з 2010-го по 2012 рік.
Українець визнав себе винним.
Нагадаємо, влада США звинуватила українського хакера у кібершахрайстві і змові з метою здійснення хакерського злому і крадіжки електронної банківської інформації.