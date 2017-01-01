  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Українського хакера в США посадили у в’язницю

    • Сьогодні, 07:28
    • Розсилка

    Вовненка судили за крадіжку даних кредитних карт.

    Українського хакера Сергія Вовненка посадили у в’язницю на 41 місяць.

    Про це повідомляє Reuters.

    Окрім того українець має заплатити 83 368 доларів штрафу.

    Вовненка судили за крадіжку даних кредитних карт. Він "працював" з 2010-го по 2012 рік.

    Українець визнав себе винним.

    Нагадаємо, влада США звинуватила українського хакера у кібершахрайстві і змові з метою здійснення хакерського злому і крадіжки електронної банківської інформації.

    Читайте також
    суд США кібератака
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ