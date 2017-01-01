  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Віце-президент США зустрінеться в Мюнхені з Меркель і Порошенко

    • Сьогодні, 07:15
    • Розсилка
    Канцлер Німеччини Ангела Меркель і презмдент України Петро Порошенко
    Канцлер Німеччини Ангела Меркель і презмдент України Петро Порошенко

    Пенс також одночасно поспілкується з главами трьох прибалтійських країн

    Віце-президент США Майк Пенс під час Мюнхенської конференції в суботу, 18 лютого, проведе ряд двосторонніх зустрічей, включаючи переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом України Петром Порошенко.

    Відзначається, що Пенс виступить на Мюнхенській конференції о 10:50 (за київським часом). Після цього у нього пройде зустріч з Меркель. Потім віце-президент США проведе переговори з президентом Афганістану Ашрафом Гані і прем'єр-міністром Іраку Хайдером аль-Абаді.

    Пізніше Пенс одночасно поспілкується з главами трьох прибалтійських країн - Естонії, Латвії та Литви. Після він прийме президента України Петра Порошенка. У висновку Пенс проведе переговори з прем'єр-міністром Туреччини Біна Йилдириму.

    Раніше повідомлялося, що в ході Мюнхенської конференції у президента України Петра Порошенка запланована зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

    Джерело: РИА НОВОСТИ
    Читайте також
    Петро Порошенко США Німеччина Ангела Меркель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ