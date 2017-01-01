Віце-президент США зустрінеться в Мюнхені з Меркель і Порошенко

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель і презмдент України Петро Порошенко

Пенс також одночасно поспілкується з главами трьох прибалтійських країн

Віце-президент США Майк Пенс під час Мюнхенської конференції в суботу, 18 лютого, проведе ряд двосторонніх зустрічей, включаючи переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом України Петром Порошенко.

Відзначається, що Пенс виступить на Мюнхенській конференції о 10:50 (за київським часом). Після цього у нього пройде зустріч з Меркель. Потім віце-президент США проведе переговори з президентом Афганістану Ашрафом Гані і прем'єр-міністром Іраку Хайдером аль-Абаді.

Пізніше Пенс одночасно поспілкується з главами трьох прибалтійських країн - Естонії, Латвії та Литви. Після він прийме президента України Петра Порошенка. У висновку Пенс проведе переговори з прем'єр-міністром Туреччини Біна Йилдириму.

Раніше повідомлялося, що в ході Мюнхенської конференції у президента України Петра Порошенка запланована зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.