Україну три роки тому зрадили 99% кримських силовиків - Турчинов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Турчинов

Із 13 тисяч співробітників СБУ й МВС у Криму вірними присязі залишилися лише 3900

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що на початку російської агресії в Криму з 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил України не зрадили присязі 3900 осіб.

Про це він заявив на презентації книги «Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну».

«З 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил України (які перебували у Криму в момент початку російської агресії проти України - ред.) не зрадили присязі - 3900. Серед співробітників Служби безпеки України 99 відсотків зрадили. Серед співробітників Міністерства внутрішніх справ, представлених в Криму - 99 відсотків зрадили. В таких умова ми починали з вами боротьбу», - сказав Турчинов.

За його словами, на початку 2014 року Збройні сили України могли протиставити агресору лише дві батальйонно-тактичні групи.

Секретар РНБО також заявив, що зараз українська армія й Нацгвардія побудовані за моделлю добровольчих батальйонів, які свого часу врятували країну.

«Сьогодні за моделлю добровольчих батальйонів побудована українська армія - добровольча народна армія, за моделлю добровольчих батальйонів побудована Національна гвардія - народна гвардія. За цією моделлю ми будуємо нашу міць», - зазначив він.

Джерело: Укрінформ