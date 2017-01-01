РФ переходить на новий рівень політики залякування в Криму – МЗС

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Обшуки у помешканні Еміля Курбедінова

У МЗС України обурені діями окупаційної влади Криму проти адвокатів

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Росія переходить на новий рівень залякування затриманням адвокатів в анексованому Криму. Про це заявила речниця відомства Мар’яна Беца.

«Безумовно, це викликає страшне занепокоєння, і ми з обуренням сприймаємо такі дії окупаційної влади проти незалежних адвокатів, один з них, до речі, є громадянином Росії. Вони свідчать про вихід на новий рівень політики залякування», – сказала вона.

Як повідомлялося, окупаційна влада Криму продовжує репресії кримських татар. Сьогодні вранці в Бахчисараї затримали адвоката Еміля Курбедінова. Його звинувачують у «поширенні екстремістських матеріалів». Підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя заарештував Курбедінова на 10 діб.

Еміль Курбедінов є адвокатом кількох фігурантів кримських справ щодо «Хізб ут-Тахрір» і мітингів 26 лютого 2014 року, а також кримського журналіста Миколи Семени.

Напередодні в Сімферополі співробітники ФСБ Росії затримали і доправили на допит Миколу Полозова, який є адвокатом у справі заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза. Сам Полозов, якого невдовзі відпустили, оцінив своє затримання як викрадення.

Українські правозахисники висловили обурення діями ФСБ на території окупованого Криму, зокрема арештами та переслідуваннями адвокатів Миколи Полозова, Еміля Курбедінова та Едема Семедляєва.

Джерело: Крим.Реалії