В «Укравтодорі» знають, як вибити з Росії компенсацію за руйнування дорігу Криму і на Донбасі (документ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські дороги

Державне агентство автомобільних доріг не має інформації щодо стану доріг на тимчасово окупованіх територіях

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») розповіло, як діятиме Україна у разі виставлення претензій Росії як країні-агресору через знищену інфраструктуру на окупованих територіях.

Про це повідомив виконуючий обов’язків заступника «Укравтодору» Олександр Харченко у відповіді на запит «Главкома».

«Що стосується виставлення претензій Російські Федерації, то механізм здійснення захисту прав та інтересів України визначено Порядком здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, затверджений Указом президента від 25 червня 2002 року №581», - зазначив посадовець.

За його словами, на сьогодні Служби автомобільних доріг у Донецькій та Луганській областях через проведення антитерористичної операції позбавлені можливості проводити обстеження автомобільних доріг загального користування на тимчасово окупованій території.

«В «Укравтодорі» відсутня інформація щодо стану доріг на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей», - сказано у відповіді.

(для перегляду документа натисніть на зображення)

Крім цього Харченко наголосив, що з 2014 року (після анексії Криму) його відомство не відстежує ситуацію з дорогами півострова. Більше того Служби автомобільних доріг в АР Криму і Севастополя були вилучені з мережі одержувачів бюджетних коштів «Укравтодору».

У 2016 році віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон заявляв, що на відновлення доріг у Донецькій та Луганській областях необхідно близько 7 млрд. грн.

Як повідомляв «Главком», в Україні 97% усіх автомобільних доріг мають високу зношеність та потребують капітального або поточного ремонтів. На відновлення доріг загального користування державного значення необхідно 600 млрд грн.