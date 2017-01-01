  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Укрзалізниця» до Трійці призначила додаткові потяги з Дніпра

    • Сьогодні, 00:19
    • Розсилка

    Два нові потяги курсуватимуть у західному та столичному напрямках.

    «Укрзалізниця» до Трійці призначила ще два додаткових потяги на популярні напрямки.

    Про це повідомляє прес-служба «УЗ».

    Два нові потяги курсуватимуть у західному та столичному напрямках.

    Перший потяг № 231/232 Дніпро – Івано-Франківськ вирушатиме з Дніпра 2 і 4 червня о 17:31, зворотно – 5 і 7 червня о 15:42.

    Другий № 180/179 Дніпро – Київ відправлятиметься 3 і 5 червня з вокзалу Дніпро-Головний о 12:12, зворотно зі столиці в ті ж дні о 08:36.

    Раніше повідомлялося, що на літо запускають додатковий поїзд «Інтерсіті+» з Києва до Одеси.

    Крім того,  «Укрзалізниця» призначила чотири додаткових потяги до свята Трійці.

    Київ Укрзалізниця Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ