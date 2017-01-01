«Укрзалізниця» до Трійці призначила додаткові потяги з Дніпра
- Сьогодні, 00:19
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Два нові потяги курсуватимуть у західному та столичному напрямках.
«Укрзалізниця» до Трійці призначила ще два додаткових потяги на популярні напрямки.
Про це повідомляє прес-служба «УЗ».
Два нові потяги курсуватимуть у західному та столичному напрямках.
Перший потяг № 231/232 Дніпро – Івано-Франківськ вирушатиме з Дніпра 2 і 4 червня о 17:31, зворотно – 5 і 7 червня о 15:42.
Другий № 180/179 Дніпро – Київ відправлятиметься 3 і 5 червня з вокзалу Дніпро-Головний о 12:12, зворотно зі столиці в ті ж дні о 08:36.
Раніше повідомлялося, що на літо запускають додатковий поїзд «Інтерсіті+» з Києва до Одеси.
Крім того, «Укрзалізниця» призначила чотири додаткових потяги до свята Трійці.