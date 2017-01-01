На літо запускають додатковий поїзд «Інтерсіті+» з Києва до Одеси

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Швидкісний поїзд «Інтерсіті+»

Додатковий швидкісний поїзд сполученням Київ – Одеса курсуватиме з червня по вересень

На час літніх відпусток «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд «Інтерсіті+» №761/762 сполученням Київ – Одеса – Київ. Поїзд курсуватиме з 16 червня по 30 серпня щоденно та зупинятиметься додатково на станції «Козятин», повідомляє прес-служба УЗ.

Поїзд вирушатиме зі станції «Київ-Пасажирський» о 6:11 та прибуватиме до Одеси о 13:11 із зупинками на станціях: «Козятин» (7:50-7:51), «Вінниця» (8:29-8:31), «Жмеринка» (9:04-9:06), «Вапнярка» (9:58-9:59)

Зворотно з Одеси поїзд вирушатиме о 15:06 та прибуватиме на станцію «Київ-Пасажирський» о 22:06 із зупинками на станціях: «Вапнярка» (18:24-18:25), «Жмеринка» (19:15-19:17), «Вінниця» (19:47-19:49), «Козятин» (20:27-20:28).

Квитки вже в продажу на сайті http://booking.uz.gov.ua/ та в усіх залізничних касах.

Нагадуємо, що в одеському напрямку також курсує швидкісний поїзд категорії «Інтерсіті+» №763/764 сполученням Дарниця, Київ – Одеса – Київ, Дарниця.