United Airlines після скандалу змінила правила зняття пасажирів з рейсу

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Літак United Airlines

Тепер пасажир не може буди видалений, якщо працівник авіакомпанії не прибув до літака за годину до відльоту

Американська United Airlines змінила правила зняття пасажирів з рейсу у разі овербукінгу. Про це пише TMZ.com.

За даними видання, тепер пасажир може буди видалений для розміщення члена екіпажу United, тільки якщо цьому працівнику авіакомпанії необхідно зробити переліт, щоб устигнути зробити інший рейс, і у випадку прибуття вказаного співробітника за годину до відправлення рейсу. Якщо працівник авіакомпанії прибуває пізніше, він повинен буде скористатись пізнішим рейсом.

Нагадаємо, з рейсу американської авіакомпанії United Airlines з Чикаго в Луїсвілл виволокли пасажира через брак місць. Чоловіка проволокли по коридору на очах у пасажирів. Працівники United Airlines попросили чотирьох пасажирів покинути літак – щоб звільнити місця іншим співробітникам компанії, але лікар Девід Дао не погодився. В результаті йому зламали носа, вибили два зуби, він отримав струс мозку.

United Airlines втратила майже $800 млн після скандалу з пасажиром.

Овербукінг – перевищення кількості пасажирів над кількістю місць у літаку. Згідно із статистичними спостереженнями, у кожної авіакомпанії є певний сталий відсоток no-show пасажирів, тобто тих, які придбали квиток, навіть зареєструвалися, але не з’явилися на рейс. Базуючись на таких статистичних розрахунках, авіакомпанії умисно продають квитків більше, ніж місць на борту літака. Тоді у випадку неявки певного відсотка пасажирів є інші, «надлишкові», які заповнять літак, а перевізник отримає більший дохід з рейсу.