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    United Airlines втратила майже $ 800 млн після скандалу з пасажиром

    • Сьогодні, 21:25
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    Капіталізація компанії впала з $ 22,5 млрд до $ 21,7 млрд

    Капіталізація авіакомпанії United Airlines впала майже на $ 800 млн після інциденту з пасажиром, якого співробітники безпеки насильно зняли з рейсу, повідомляє Gizmodo.

    Капіталізація компанії впала більш ніж на $ 750 млн до моменту публікації новини, з $ 22,5 млрд до $ 21,7 млрд.

    Нагадаємо, з рейсу американської авіакомпанії United Airlines з Чикаго в Луїсвілл виволокли пасажира через брак місць. Чоловіка проволокли по коридору на очах у пасажирів.

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