United Airlines втратила майже $ 800 млн після скандалу з пасажиром

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Капіталізація компанії впала з $ 22,5 млрд до $ 21,7 млрд

Капіталізація авіакомпанії United Airlines впала майже на $ 800 млн після інциденту з пасажиром, якого співробітники безпеки насильно зняли з рейсу, повідомляє Gizmodo.

Капіталізація компанії впала більш ніж на $ 750 млн до моменту публікації новини, з $ 22,5 млрд до $ 21,7 млрд.

Нагадаємо, з рейсу американської авіакомпанії United Airlines з Чикаго в Луїсвілл виволокли пасажира через брак місць. Чоловіка проволокли по коридору на очах у пасажирів.