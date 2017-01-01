United Airlines втратила майже $ 800 млн після скандалу з пасажиром
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Капіталізація компанії впала з $ 22,5 млрд до $ 21,7 млрд
Капіталізація авіакомпанії United Airlines впала майже на $ 800 млн після інциденту з пасажиром, якого співробітники безпеки насильно зняли з рейсу, повідомляє Gizmodo.
Капіталізація компанії впала більш ніж на $ 750 млн до моменту публікації новини, з $ 22,5 млрд до $ 21,7 млрд.
United Airlines stock is being re-accomodated. $UAL pic.twitter.com/Zvr6a0R5vy— Anthony De Rosa (@Anthony) 11 квітня 2017 р.
Нагадаємо, з рейсу американської авіакомпанії United Airlines з Чикаго в Луїсвілл виволокли пасажира через брак місць. Чоловіка проволокли по коридору на очах у пасажирів.