Уряд призначив Князєва главою Національної поліції

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Сергій Князєв

Кабмін одноголосно підтримав рішення про призначення Сергія Князєва главою Нацполіції

Кабінет міністрів України призначив головою Національної поліції України Сергія Князєва. Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.

Кандидатуру Князєва вніс на розгляд уряду міністр внутрішніх справ Арсена Аваков.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман попросив Кабінет міністрів підтримати рішення про призначення Князєва головою Нацполіції.

Рішення було ухвалено одноголосно.

Нагадаємо, напередодні Аваков запропонував Гройсману кандидатуру Князєва на посаду глави Нацполіції.

Аваков зазначив, що запропонував кандидатуру Князєва за результатами консультаційного конкурсу, який відбувався з 15 грудня 2016 року по 6 лютого 2017 року.

Нагадаємо, Комісія з відбору глави Національної поліції України визначила трьох кандидатів на цю посаду: Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва.

Головні факти біографії Сергія Князєва

Півроку тому поліцейський Князєв отримав генеральські погони, а восени його представили особовому складу як нового начальника карного розшуку Нацполіції.

До цього він очолював поліцію Рівненської області, ймовірно, найбільш проблемну зі своїми бурштиновими війнами після східних регіонів, де триває антитерористична операція. До речі, у Рівне Князєв перейшов саме після вдалої операції із затримання контрабанди бурштину вартістю 200 млн гривень на початку минулого року. Тоді він очолював поліцію Закарпатської області. Раніше керував кримінальною міліцією у Білій Церкві, очолював карний розшук у Київській області.

Окремо «Главком» з'ясував, що сім років тому його повний тезка – Князєв Сергій Миколайович – вимагав через суд від МВС надати йому статус «учасника бойових дій» за участь у спецопераціях силових структур СРСР на території Азербайджанської республіки та Нагірного Карабаху наприкінці 80-х років. На підтвердження цього факту ФСБ РФ навіть надіслало йому необхідні документи.

Разом з тим виглядають дещо дивним інші аргументи, які Князєв наводив для отримання статусу учасника бойових дій. Так, він вказав, що у 2010 році «був старшим робочої групи із взаємодії УКР ГУ та ГУ МНС України в Київській області із проведення робіт з виявлення, знешкодження, знищення вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни» на присадибній ділянці одного з жителів столичної області.

Досье

Сергій Князєв

Дата народження: 18 жовтня 1971 року.

Місце народження: Біла Церква, Київська область.

Освіта: вища, юридична.

В органах внутрішніх справ з 1992 року.

З 15 липня 2015 року — начальник ГУ МВС України в Закарпатській області.

З 4 квітня 2016 року — начальник Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

З 10 листопада 2016 року — начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

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