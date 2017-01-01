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    Уряд вирішив продовжити надзвичайні заходи в енергетиці

    • Сьогодні, 11:40
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    Кабмін 15 лютого ухвалив надзвичайні заходи у сфері енергетики

    Сьогодні буде прийнято рішення про продовження надзвичайних заходів в енергетиці України.

    Про це на засіданні уряду у четвер заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

    «Ми уже декілька місяців утримуємо ситуацію в важких економічних умовах. Постійно засідає відповідний енергетичний штаб і сьогодні після обіду теж буде засідання такого штабу, який проводить Володимир Васильович Кістіон. І ми будемо знаходити необхідні реїішення для того, щоб утримати ситуацію, а негативні наслідки мінімізувати. Сьогодні ми приймемо рішення про продовження надзвичайних заходів в енергетиці нашої країни», - сказав прем'єр.

    Нагадаємо, з 17 лютого в Україні введено надзвичайні заходи в енергетиці.

    Раніше повідомлялося, що в уряді готують три плани виходу з надзвичайного стану в енергетиці.

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