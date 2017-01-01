Уряд Японії виділить майже 4 млн доларів на відбудову Донбасу

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У рамках програми планується відновити 23 об’єкти громадської інфраструктури

Починаючи з 2014 року, Уряд Японії надає підтримку Україні у реалізації інфраструктурних та гуманітарних проектів. Наприклад, проект з модернізації Бортницької станції аерації - 1 млрд дол. США, макрофінансова допомога - 300 млн дол. США, програми відновлення східних регіонів України, надання обладнання для медичних установ, медичного обладнання для східних регіонів України, гуманітарна допомога для вимушених переселенців. Ми вдячні нашим японським партнерам за системну й стабільну допомогу нашій країні.

Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на брифінгу щодо надання Україні допомоги від Уряду Японії в розмірі 3,9 млн дол. США, повідомляє прес-служба Кабміну.

«Цей досягнутий результат у реалізації проектів став можливим завдяки тісній співпраці урядів України та Японії спільно з міжнародними організаціями. Проекти в рамках наданої допомоги реалізовуються за чітким планом, визначеним всіма сторонами», - зазначив Геннадій Зубко.

Він зазначив, що нова допомога у розмірі – 3,9 млн дол. США спрямована на відбудову критичної інфраструктури у східних регіонах України, сприятиме соціальній згуртованості та підтримці малого бізнесу в громадах, що постраждали від конфлікту на Донбасі, розбудові потенціалу освітнього сектору на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних Уряду.

У рамках програми планується відновити 23 об’єкти громадської інфраструктури, в тому числі соціальної, освітньої, охорони здоров’я, транспортної та енергетичної; закупити медичне обладнання для Міноборони та обладнання для розмінування ДСНС; провести ремонт житла; надати допомогу щодо працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб.

Розмір наданої допомоги Урядом Японії спільно з міжнародними організаціями з 2014 року по 2016 рік включно становить 1,8 млрд дол. США.

Нагадаємо, що 2017 рік оголошено Роком Японії в Україні. Україна та Японія відзначають 25-річчя з початку встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами.