Уряди Великої сімки запровадять масштабні заходи проти кібератак

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Країни Великої сімки задекларували необхідність заходів проти кібератак в масштабах усієї економіки

Міністри фінансів і глави центральних банків країн Великої сімки приєднаються до об'єднаним зусиллям для боротьби зі зростаючою загрозою міжнародних кібератак. Про це повідомляє Reuters.

«Ми визнаємо, що кіберінциденти представляють зростаючу загрозу для наших економік і що необхідні відповідні заходи політики в масштабах усієї економіки», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією агентства, фінансові лідери країн G7 ведуть переговори на дводенній зустрічі в місті Барі на південному сході Італії, яка проходить перед самітом країн G7, який відбудеться пізніше в поточному місяці. На зустрічі закликали до спільного використання загальних практичних методів для швидкого виявлення будь-яких недоліків у фінансовій системі світу і підкреслили важливість ефективних заходів для оцінки кібербезпеки між окремими фінансовими фірмами і на галузевому рівні.

Міністр фінансів Італії П'єр Карло Падоан заявив журналістам, що обговорення, заплановані до нападів в п'ятницю, були «на жаль дуже своєчасними».

Нагадаємо, 12 травня почав поширюватися вірус-вимагач WannaCrypt. Він блокує комп'ютер і вимагає $300 за розблокування. Десятки тисяч заражень зареєстрували в 99 країнах. Постраждали телекомунікаційні компанії, банки, консалтингові фірми. У Великобританії з ладу вийшли комп'ютери системи охорони здоров'я.

Фахівець з безпеки, який веде Твіттер @MalwareTechBlog, виявив, що вірус для чогось звертається до домену iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com та вирішив зареєструвати його, щоб стежити за активністю програми. Ці дії дозволили зменшити розповсюдження вірусу.

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Джерело: РБК-Україна