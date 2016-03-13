В Афганістані та Пакистані лавина поховала під собою більше 50 людей

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Під снігом знаходяться п'ять будинків, загинули кілька сімей.

Більше п'ятдесяти чоловік загинуло в Афганістані і Пакистані в результаті сходження лавин. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляє видання, за повідомленням місцевої влади, в Афганістані в 19 провінціях загинуло більше сорока чоловік. «Найбільше постраждали регіони Парван і Бадахган», - наголошується в повідомленні видання.

Також наголошується, що більша частина доріг країни заблокована, а міжнародний аеропорт в Кабулі закритий через обледеніння смуги.

Ще тринадцять людей загинули в результаті сходження лавини на місто Читрал на півночі Пакистану. «Під снігом були поховані п'ять будинків, загинули кілька сімей. Влада побоюється, що під снігом можуть залишатися люди», - зазначає видання.

Нагадаємо, у середині січня унаслідок землетрусу в італійській провінції Пескара на готель Rigopiano зійшла лавина. Згідно з інформацією директора готелю, під час трагедії у закладі перебувало близько 35 осіб – туристи та персонал, серед яких були діти. Загалом знайшли тіла 21 загиблих осіб.