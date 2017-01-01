В американському місті Орландо сталася стрілянина: поліція повідомляє про численні жертви

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В районі стрільби перекрито кілька вулиць

В американському місті Орландо в штаті Флорида сталася стрілянина, є численні жертви. Про це повідомляє поліція міста в Twitter.

«Співробітники офісу шерифа працюють на місці пригоди, ситуацію взято під контроль. Є численні жертви. Шериф повідомить додаткову інформацію при першій можливості», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє CNN, стрілянина сталася в одній з промислових зон у передмісті. В районі стрільби перекрито кілька вулиць.

За інформацією видання, прес-служба шерифа округу Оріндж оголосила, що ситуація під контролем. За словами посадових осіб, додаткова інформація з'явиться одразу після її уточнення. Очікується, що шериф округу Оріндж Джеррі Деммінгс незабаром виступить із заявою.







Повний текст читайте тут: Згідно з інформацією видання, прес-служба шерифа округу Оріндж оголосила, що ситуація знаходиться під контролем. За словами посадових осіб, додаткова інформація з'явиться одразу після її уточнення. Очікується, що шериф округу Оріндж Джеррі Деммингс незабаром виступить із заявою.Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/rayone-orlando-proizoshla-strelba-politsiya-1496670661.html