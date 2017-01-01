В Аргентині два автобуси потрапили в ДТП: 13 загиблих

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Аварія

Більше десяти осіб травмовано

В Аргентині у провінції Санта-Фе в результаті зіткнення двох автобусів загинули щонайменше 13 осіб, більше десяти отримали травми, повідомляє Reuters.

Аварія сталася в п'ятницю недалеко від центрального портового міста Росаріо. Обидва автобуса належали компанії-перевізнику Monticas.

#URGENTE! Sebastián Carranza, vocero de fiscalía: "Ya confirmamos hasta ahora seis muertos en el lugar, pero podrían haber más". pic.twitter.com/EOZOvUAQhp — Julián Pinto (@JulianPintoOk) 24 лютого 2017 р.

Нагадаємо, що 18 лютого в Аргентині перекинувся автобус, що прямував віддаленою гірською дорогою у Чилі, у результаті ДТП загинули щонайменше 19 людей.

Вчора також сталася страшна ДТП у Дніпрі: пасажир помер, водій у тяжкому стані.