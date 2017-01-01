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    В Аргентині два автобуси потрапили в ДТП: 13 загиблих

    • Сьогодні, 03:19
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    Аварія
    Аварія

    Більше десяти осіб травмовано

    В Аргентині у провінції Санта-Фе в результаті зіткнення двох автобусів загинули щонайменше 13 осіб, більше десяти отримали травми, повідомляє Reuters.

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    Аварія сталася в п'ятницю недалеко від центрального портового міста Росаріо. Обидва автобуса належали компанії-перевізнику Monticas. 

    Нагадаємо, що 18 лютого в Аргентині перекинувся автобус, що прямував віддаленою гірською дорогою у Чилі, у результаті ДТП загинули щонайменше 19 людей.

    Вчора також сталася страшна ДТП у Дніпрі: пасажир помер, водій у тяжкому стані.

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