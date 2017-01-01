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    В АТО загинуло двоє українських військовослужбовців

    • Сьогодні, 13:28
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    У зоні АТО загинуло двоє українських військовослужбовців, ще четверо бійців поранено.
    Фото: архів
    У зоні АТО загинуло двоє українських військовослужбовців, ще четверо бійців поранено.

    Ще четверо бійців поранені

    Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО загинуло двоє українських військовослужбовців, ще четверо бійців зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «За добу, що минула, на превеликий жаль, ми маємо втрати, двоє українських військовослужбовців загинули, ще четверо наших бійців зазнали поранень», — повідомив Мотузяник.

    Як повідомляв «Главком», троє «морських піхотинців» в окупованому Донецьку загинули внаслідок збройної сутички, яка виникла під час вживання спиртних напоїв. 

    АТО
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