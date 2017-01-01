В АТО загинуло двоє українських військовослужбовців

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Фото: архів У зоні АТО загинуло двоє українських військовослужбовців, ще четверо бійців поранено.

Ще четверо бійців поранені

Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО загинуло двоє українських військовослужбовців, ще четверо бійців зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник

«За добу, що минула, на превеликий жаль, ми маємо втрати, двоє українських військовослужбовців загинули, ще четверо наших бійців зазнали поранень», — повідомив Мотузяник.

Як повідомляв «Главком», троє «морських піхотинців» в окупованому Донецьку загинули внаслідок збройної сутички, яка виникла під час вживання спиртних напоїв.