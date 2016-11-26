В аварії турецького вантажного літака в Киргизії загинули 16 осіб

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Серед загиблих пілот і 15 осіб місцевих жителів, на будинки яких впало повітряне судно

В результаті аварії вантажного літака Turkish Airlines, що впав недалеко від Киргизького аеропорту «Манас» загинули як мінімум 16 осіб.

Про це повідомило агентство Reuters, з посиланням на владу Киргизії.

За словами міністра охорони здоров'я країни, рятувальники витягли з-під уламків літака тіла пілота і 15 місцевих жителів, на будинки яких впало повітряне судно.

У свою чергу начальник центру управління кризовими ситуаціями МНС республіки Мухаммед Сваров заявив РІА «Новости», що три члени екіпажу і кілька мешканців дачного селища загинули під час аварії вантажного літака.

«За попередніми даними, загинули три члени екіпажу, один вижив, його відвезла швидка допомога», - зазначив він.

Сваров додав, що в результаті НП загинуло кілька людей, які перебували в житлових будинках дачного селища Дача-Суу, на які впав літак. При цьому точне число жителів уточнюється.

Раніше повідомлялося, що під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу.