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    В аварії турецького вантажного літака в Киргизії загинули 16 осіб

    • Сьогодні, 05:35
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    Серед загиблих пілот і 15 осіб місцевих жителів, на будинки яких впало повітряне судно

    В результаті аварії вантажного літака Turkish Airlines, що впав недалеко від Киргизького аеропорту «Манас» загинули як мінімум 16 осіб.

    Про це повідомило агентство Reuters, з посиланням на владу Киргизії.

    За словами міністра охорони здоров'я країни, рятувальники витягли з-під уламків літака тіла пілота і 15 місцевих жителів, на будинки яких впало повітряне судно.

    У свою чергу начальник центру управління кризовими ситуаціями МНС республіки Мухаммед Сваров заявив РІА «Новости», що три члени екіпажу і кілька мешканців дачного селища загинули під час аварії вантажного літака.

    «За попередніми даними, загинули три члени екіпажу, один вижив, його відвезла швидка допомога», - зазначив він.

    Сваров додав, що в результаті НП загинуло кілька людей, які перебували в житлових будинках дачного селища Дача-Суу, на які впав літак. При цьому точне число жителів уточнюється.

    Раніше повідомлялося, що під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу.

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