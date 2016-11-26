В аварії турецького вантажного літака в Киргизії загинули 16 осіб
- Сьогодні, 05:35
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Серед загиблих пілот і 15 осіб місцевих жителів, на будинки яких впало повітряне судноВ результаті аварії вантажного літака Turkish Airlines, що впав недалеко від Киргизького аеропорту «Манас» загинули як мінімум 16 осіб.
Про це повідомило агентство Reuters, з посиланням на владу Киргизії.
За словами міністра охорони здоров'я країни, рятувальники витягли з-під уламків літака тіла пілота і 15 місцевих жителів, на будинки яких впало повітряне судно.
У свою чергу начальник центру управління кризовими ситуаціями МНС республіки Мухаммед Сваров заявив РІА «Новости», що три члени екіпажу і кілька мешканців дачного селища загинули під час аварії вантажного літака.
«За попередніми даними, загинули три члени екіпажу, один вижив, його відвезла швидка допомога», - зазначив він.
Сваров додав, що в результаті НП загинуло кілька людей, які перебували в житлових будинках дачного селища Дача-Суу, на які впав літак. При цьому точне число жителів уточнюється.
Раніше повідомлялося, що під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу.