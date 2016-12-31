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    Австралія вже зустріла Новий рік (ФОТО)

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    У Австралії зустріли новий рік
    Reuters
    У Австралії зустріли новий рік

    Старий рік провели грандіозним шоу феєрверків

    Австралійці зустріли 2017 рік одними з перших – в 15:00 за київським часом. Про це повідомляє Reuters.

    В австралійському Сіднеї перед офіційним настанням 2017 року пройшло грандіозне шоу феєрверків над знаменитим будинком оперного театру. При цьому 2017 рік австралійці зустрічають одними з перших – о 15:00 за київським часом.

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    Австралія вже зустріла Новий рік (ФОТО)
    Австралія вже зустріла Новий рік (ФОТО)
    Австралія вже зустріла Новий рік (ФОТО)
    Австралія вже зустріла Новий рік (ФОТО)
    Австралія вже зустріла Новий рік (ФОТО)
    Австралія вже зустріла Новий рік (ФОТО)

    Зазначимо, що жителі Нової Зеландії, островів Кірітіматі в Океанії та Чатем у Тихому океані вже вступили у 2017 рік. У столиці Нової Зеландії Окленді люди зібрались біля вежі казино Sky city з якої запускали святковий феєрверк.

    #familyfireworks #sydneyharbourbridge #sydney #australia

    Видео опубликовано Tim (@timtimliao)

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