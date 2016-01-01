У битві за Світлодарськ загинув один український боєць, дев’ятеро дістали поранення

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Восьмеро бійців отримали контузію під час бойових дій на Світлодарській дузі

За добу в зоні проведення антитерористичної операції один військовий загинув, дев'ятеро дістали поранення, восьмеро – контузію.

Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Минулої доби внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, дев'ятеро – дістали поранення. Ще восьмеро українських захисників отримали контузію внаслідок активних бойових дій на Світлодарській дузі», – повідомив полковник.

Нагадаємо, українські бійці відбили атаку бойовиків під Світлодарськом.

Як відомо, 18 грудня бойовики атакували позиції ЗСУ на Світлодарській дузі. Метою їхніх дій було просування в бік н.п. Луганське Донецької області і захоплення стратегічно важливих об'єктів.

Вони вели вогонь з населених пунктів, що не надавало можливості адекватного реагування у відповідь, з метою недопущення втрат серед мирного населення.

В результаті атак бойовиків у неділю загинуло 5 бійців, 16 військових дістали ушкодження.