Українські бійці відбили атаку бойовиків під Світлодарськом

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Втрат серед особового складу Збройних сил України немає, втрати противника уточнюються

Підрозділи Збройних сил України дали відсіч незаконним збройним угрупованням під час спроби нападу на українські позиції в районі міста Світлодарськ Бахмутського району Донецької області.



Про це повідомляє у вівторок «Інтерфакс-Україна», посилаючись на Міністерство оборони України.



«20 грудня, о 10:30, на Світлодарському напрямку терористичні угруповання після проведення методичного мінометного обстрілу силами трьох штурмових груп чисельністю по 3–5 осіб здійснили спробу вибити українські підрозділи з займаних позицій», – сказано в повідомленні.



«Після адекватної відповіді підрозділів Збройних сил України ворог був змушений відступити», – зазначають у Міноборони.



За даними оборонного відомства, втрат серед особового складу Збройних сил немає, втрати противника уточнюються.

Як відомо, 18 грудня бойовики атакували позиції ЗСУ на Світлодарській дузі. Метою їхніх дій було просування в бік н.п. Луганське Донецької області і захоплення стратегічно важливих об'єктів.

Вони вели вогонь з населених пунктів, що не надавало можливості адекватного реагування у відповідь, з метою недопущення втрат серед мирного населення.

Вніслідок атак бойовиків у неділю загинуло 5 бійців, 16 військових дістали ушкодження.