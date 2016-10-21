В БПП заявили, що питання звільнення Авакова не стоїть на порядку денному



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Грановський

Немає жодної проблеми з Аваковим, - Грановський

Питання звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не стоїть на порядку денному у фракції Блоку Петра Порошенка. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив депутат від БПП Олександр Грановський.

«Ніхто це не обговорює. Це маніпуляції і чутки від тих, хто хоче розвалити коаліцію. Немає жодної проблеми з Аваковим», – підкреслив він.

Як повідомлялось, також Грановський розповів, чому приватизацію Одеського припортового заводу (ОПЗ), до якого прив’язують, зокрема, Грановського, було зірвано і прийнято рішення щодо здачі його в оренду. Сам нардеп просить передусім підходити до цього питання «без емоцій».

Крім того, нардеп раніше виключив, що президент міг бути в якихось відносинах із Олександром Онищенком та змушував його займатись протиправною діяльністю, висловлювався різко проти якихось колег чи віддавав розпорядження скуповувати голоси.

Детальніше читайте в інтерв’ю Олександра Грановського «Главкому»