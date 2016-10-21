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    В БПП заявили, що питання звільнення Авакова не стоїть на порядку денному

    • Сьогодні, 14:55
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    Олександр Грановський
    Олександр Грановський

    Немає жодної проблеми з Аваковим, - Грановський

    Питання звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не стоїть на порядку денному у фракції Блоку Петра Порошенка. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив депутат від БПП Олександр Грановський.

    «Ніхто це не обговорює. Це маніпуляції і чутки від тих, хто хоче розвалити коаліцію. Немає жодної проблеми з Аваковим», – підкреслив він.

    Як повідомлялось, також Грановський розповів, чому приватизацію Одеського припортового заводу (ОПЗ), до якого прив’язують, зокрема, Грановського, було зірвано і прийнято рішення щодо здачі його в оренду. Сам нардеп просить передусім  підходити до цього питання «без емоцій».

    Крім того, нардеп раніше виключив, що президент міг бути в якихось відносинах із Олександром Онищенком та змушував його займатись протиправною діяльністю, висловлювався різко проти якихось колег чи віддавав розпорядження скуповувати голоси.

    Детальніше читайте в інтерв’ю Олександра Грановського «Главкому» 

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