Грановський пояснив, чому провалилась приватизація Одеського припортового

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За словами нардепа загальні тенденції у хімічній галузі негативні, завод нерентабельний

Депутат від БПП Олександр Грановський в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому приватизацію Одеського припортового заводу (ОПЗ), до якого прив’язують, зокрема, Грановського, було зірвано і прийнято рішення щодо здачі його в оренду. Сам нардеп просить передусім підходити до цього питання «без емоцій».

«Зрив приватизації – це відсутність учасників конкурсу. Тобто влада, по-вашому, всіх обдзвонила і дуже попросила не брати участь у конкурсі? З місцевими «олігархами» влада ще може домовитись, як кажуть журналісти, але ж є ще й іноземні учасники, які не брали участь зі зрозумілих причин. Економічна ситуація непроста, є борг Фірташу, не вирішений у судах конфлікт із Коломойським у вигляді «Нортіми». До того ж, наскільки я знаю від учасників ринку, загальні тенденції у хімічній галузі негативні, завод нерентабельний», - заявив Грановський..

Нардеп додав, що знайти об’єктивну причину, згідно з якою інвестор повинен заплатити значну суму, залишившись сам на сам із Фірташем і Коломойським, не так просто.

«Але проблема Фірташа і Коломойського теж вирішується. У заводу є сьогоднішня ціна, що складається з кешу, який інвестор готовий заплатити державі, плюс забезпечити виплату боргу Фірташу. Питання Коломойського і «Нортіми», як мені здається, не має підґрунтя щодо матеріальних позовів. Просто цей завод сьогодні не становить такий інтерес, як раніше», - зазначив парламентар.

До того ж, вважає Грановський, якби учасники були і їм не дали купити, звісно, з’явилося б право казати, що влада саботувала продаж підприємства. «Але їх не було», - наголосив він.