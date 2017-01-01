В Чорногорії закликали США заблокувати вступ їхньої країни до НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Милан Кнежевич (л) і Андрія Мандич (п)

Двоє лідерів проросійської опозиції заявляють, що Чорногорія не виконала умов вступу до НАТО

Двоє лідерів проросійської опозиції в Чорногорії, які недавно втратили парламентський імунітет, звернулися до чільного радника Білого дому США з проханням допомогти зірвати вступ балканської країни до НАТО, який іще має ратифікувати Конгрес США.

Як написали опозиційні депутати Андрія Мандич і Милан Кнежевич радникові Білого дому Стіву Баннонові, Сенат США має проголосувати проти вступу Чорногорії до НАТО.

За даними агентств, у листі вони стверджують, що попередня адміністрація Барака Обами подала до Сенату неправдиву інформацію про готовність Чорногорії вступити до НАТО, а насправді країна не виконала умов вступу і не здатна захистити свою внутрішню стабільність і демократичну систему.

15 лютого парламент Чорногорії позбавив обох депутатської недоторканності у зв’язку зі звинуваченнями, що вони, як стверджують, були причетні до спроби державного перевороту, що, як заявляють у Подгориці, мав у день парламентських виборів минулої осені скинути владу країни і заблокувати її вступ до НАТО. Але їх не стали брати під арешт на час розслідування.

Росія виступає проти будь-якого розширення НАТО, зокрема, і проти вступу до союзу Чорногорії. Москву в цьому підтримує проросійська і просербська опозиція в Чорногорії. Росія заперечує причетність, але активно підтримує місцеві групи, які виступають проти вступу Чорногорії до НАТО.

Уже узгоджений 2016 року вступ Чорногорії до НАТО мають ратифікувати всі 28 нинішніх країн-членів. Наразі ця ратифікація ще не завершена в лічених країнах, серед того й у США – як упевнені в Подгориці, з суто процедурних міркувань у цих країнах. Чорногорія сподівається, що стане повноправним членом Північноатлантичного союзу на саміті НАТО наприкінці травня.

Джерело: Радіо Свобода