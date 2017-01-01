Росія і НАТО провели перші переговори військових високого рівня за три роки

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Начальник Генерального штабу російських збройних сил Валерій Герасимов і голова Військового комітету НАТО Петр Павел

Телефонну розмову провели голова Військового комітету НАТО і голова Генерального штабу Збройних сил Росії

Начальник Генерального штабу російських збройних сил Валерій Герасимов і голова Військового комітету НАТО Петр Павел провели перші за три роки переговори.

Про це повідомило Міністерство оборони Росії, зазначивши, що контакт між Герасимовим і Павелом відбувся з ініціативи НАТО.

«Це перший контакт високого рівня по військовій лінії після прийняття Радою НАТО рішення про замороження відносин з Росією», – йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, глава Генштабу Росії обговорив з представником НАТО проблеми забезпечення безпеки, перспективи відновлення взаємодії по військовій лінії, а також запобігання інцидентів і участь альянсу в міжнародних заходах.

«Начальник Генерального штабу ЗС РФ привернув увагу співрозмовника до наявних стурбованостей, пов’язаних з істотним посиленням військової активності Північноатлантичного союзу поблизу російських кордонів, а також розгортанням системи передового базування ОВС НАТО», – наголошується в повідомленні міноборони.

Згідно з документом, Герасимов також поінформував співрозмовника про ключові міжнародні заходи і навчання, які планує провести Росія в 2017 році.

«Сторони підтвердили необхідність взаємних кроків, спрямованих на зниження напруженості і стабілізацію обстановки в Європі. Генерал армії В.В. Герасимов і генерал П. Павел домовилися про продовження подібних контактів», – підкреслюється в повідомленні міністерства.

Відносини між НАТО й Росією різко погіршилися після окупації Росією українського Криму, а потім її агресії на частині українського Донбасу. Північноатлантичний союз перервав усю практичну співпрацю з Москвою, але залишив можливість політичних контактів.