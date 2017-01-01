У 2015 році санкції проти РФ коштували Євросоюзу 17,6 млрд євро

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Через слабкість російської економіки торгівля Євросоюзу з Росією і без санкцій помітно послабилася б, вказується в дослідженні Австрійського інституту економічних досліджень

Внаслідок запровадження Євросоюзом санкцій проти Росії та подальших російських контрсанкцій економіка ЄС у 2015 році зазнала втрат на суму 17,6 мільярда євро. Про це йдеться у дослідженні Австрійського інституту економічних досліджень (WIFO), здійсненому на замовлення міністерства економіки Австрії, дані якого наводить австрійське видання Der Standard у четвер, 5 січня.

Санкції, за цими даними, призвели до скорочення 400 тисяч робочих місць по всьому ЄС.

Водночас дослідження вказує, що через слабкість російської економіки торгівля Євросоюзу з Росією і без санкцій помітно послабилася б. Загалом лише 44% від зниження торговельних показників можна пов'язати безпосередньо із санкціями, зазначають дослідники.

Без запровадження обмежувальних заходів втрати від зниження європейського експорту до РФ склали б 22 мільярди євро.

Як повідомлялося, дію запроваджених іще 2014 року санкцій Європейського Союзу щодо Росії нещодавно Рада ЄС продовжила до 31 липня наступного року.

Джерело: DW