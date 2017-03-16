В ЄС здивовані рішенням РНБО про блокаду Донбасу

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Мігареллі зазначив, що нинішня ситуації на окупованому Донбасі відрізняється від тієї, яка було кілька тижнів тому

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що рішення про встановлення блокади Донбасу суперечить попередній політиці українського уряду, яку розділяли в ЄС, але для формулювання остаточної позиції, ЄС очікує пояснень від України.

Як повідомляє Європейська Правда, про це заявив у четвер голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі.

«Досі українська влада у відношенні до території Донбасу використовувала інклюзивний підхід при одночасній боротьбі із контрабандою. Інклюзивний підхід забезпечував вирішення гуманітарних проблем населення Донбасу, а також сприяв економічній ситуації на Донбасі.

Такий підхід було повністю підтримано нами, і тому вчорашнє рішення РНБО нас здивувало. Однак для формулювання остаточної позиції ми маємо отримати пояснення від української влади на багато питань», - заявив він.

При цьому Мігареллі додав, що нинішня ситуації на окупованому Донбасі відрізняється від тієї, яка було кілька тижнів тому.

«Ми усвідомлюємо, що протягом останніх днів відбулися події, внаслідок чого нинішня ситуація виглядає інакше, ніж було кілька тижнів тому. Зокрема мова йде про захоплення так званими сепаратистами українських підприємств.

Ми розуміємо, що це змінило ситуацію, яка вимагає реакції українського уряду», - додав він.

Учора, 15 березня, РНБО ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.

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