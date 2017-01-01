В Кремлі відреагували на ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС

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Речниця МЗС Росії Марія Захарова

МЗС Росії побачило «антиросійський характер» Угоди про асоціацію

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала Угоду про асоціацію України і ЄС «антиросійською по своїй суті». Також «рупор Кремля» вважає, що народ Нідерландів обдурили його ж лідери.

Про це йдеться у коментарі Захарової на офіційному сайт МЗС РФ.

«Однак з усього цього випливає висновок: фактично, голландський народ сказав «ні» асоціації з Україною, обвели навколо пальця. Зробили це його власні лідери, в черговий раз взяли на озброєння відверто русофобську пропаганду, що, до речі, є прямим підтвердженням антиросійської сутності Угоди про асоціацію Україна – ЄС, скільки б нас не запевняли в зворотному», - заявила Захарова.

За її словами, голландські політики використовували неоднозначні методи, щоб досягти таких результатів.

«Цілком передбачувано на недавніх дебатах все знову звелося до бездоказових твердженнь про провокаційні дії Москви, звернень до загальноєвропейської солідарності перед обличчям міфічної російської загрози…», - зазначила речниця російського МЗС.

Нагадаємо, у вівторок, 30 травня, Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремлю не вдалося поховати Угоду про асоціацію Україна – ЄС.

Тепер ратифікаційні грамоти мають передати на підпис королю Нідерландів, а потім надіслати до Брюсселя.