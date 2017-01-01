В Лівії обстріляли українське посольство

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Наслідки обстрілу

В будівлю влучив зенітний снаряд або міна

У столиці Лівії Тріполі обстріляли будівлю українського посольства. Про це у Facebook написав посол України Микола Нагорний.

«Ось і до нашого Посольства в Тріполі «подарунок» залетів», - написав він, додавши фото наслідків обстрілу.

У коментарях до повідомлення посол України в Лівії зазначив, що в будівлю влучив або зенітний снаряд, або міна.

«Слава Богу, в генератор не попала. Похибка - 2-3 метри», - написав посол і додав, що це найбільше, що «прилітало».

«А так, бувало зранку на даху Посольства 10-12 штук 7,62 (калібру)».

Зазначимо, що з 2015 року посольство України у Лівії розташоване у сусідньому Тунісі через загострення безпекової ситуації у країні, але українські дипломати періодично навідуються до Тріполі.