В Лівії обстріляли українське посольство
- Вчора, 23:58
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Розсилка
В будівлю влучив зенітний снаряд або міна
У столиці Лівії Тріполі обстріляли будівлю українського посольства. Про це у Facebook написав посол України Микола Нагорний.
«Ось і до нашого Посольства в Тріполі «подарунок» залетів», - написав він, додавши фото наслідків обстрілу.
У коментарях до повідомлення посол України в Лівії зазначив, що в будівлю влучив або зенітний снаряд, або міна.
«Слава Богу, в генератор не попала. Похибка - 2-3 метри», - написав посол і додав, що це найбільше, що «прилітало».
«А так, бувало зранку на даху Посольства 10-12 штук 7,62 (калібру)».
Зазначимо, що з 2015 року посольство України у Лівії розташоване у сусідньому Тунісі через загострення безпекової ситуації у країні, але українські дипломати періодично навідуються до Тріполі.