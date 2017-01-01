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    В Лівії обстріляли українське посольство

    • Вчора, 23:58
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    Наслідки обстрілу
    Наслідки обстрілу

    В будівлю влучив зенітний снаряд або міна

    У столиці Лівії Тріполі обстріляли будівлю українського посольства. Про це у Facebook написав посол України Микола Нагорний.

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    «Ось і до нашого Посольства в Тріполі «подарунок» залетів», - написав він,  додавши фото наслідків обстрілу.

    У коментарях до повідомлення посол України в Лівії зазначив, що в будівлю влучив або зенітний снаряд, або міна.

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    В Лівії обстріляли українське посольство
    В Лівії обстріляли українське посольство
    В Лівії обстріляли українське посольство
    В Лівії обстріляли українське посольство
    В Лівії обстріляли українське посольство

    «Слава Богу, в генератор не попала. Похибка - 2-3 метри», - написав посол і додав, що це найбільше, що «прилітало».

    «А так, бувало зранку на даху Посольства 10-12 штук 7,62 (калібру)».

    Зазначимо, що з 2015 року посольство України у Лівії розташоване у сусідньому Тунісі через загострення безпекової ситуації у країні, але українські дипломати періодично навідуються до Тріполі.

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