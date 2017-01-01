В «ЛНР» назвали імена українських силовиків, нібито причетних до вбивства Гіві

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Михайло Толстих (Гіві)

Бойовики заявили, що вбиство Гіві було сплановано у відділі контррозвідки СБУ

В самопроголошеній «ЛНР» заявили, що за організацією вбивств комбата самопроголошеної «ДНР» Михайла Толстих «Гіві» і начальника управління «народної міліції ЛНР» Олега Анащенка стоять одні й ті ж українські силовики. Про це сказав в п'ятницю журналістам «міністр держбезпеки» «ЛНР» Леонід Пасічник.

Раніше в п'ятницю в «МВС ЛНР» повідомили, що поліція затримала підозрюваних у вбивстві Анащенка, який загинув 4 лютого в результаті вибуху автомобіля, пише РИА Новости Украина.

«Є всі підстави вважати, що вбивство командира батальйону Сомалі Михайла Толстих з позивним «Гіві» сплановано у відділі контррозвідки СБУ (Служби безпеки України) і виконано фахівцями 8-го полку спеціального призначення», - сказав Пасічник.

Він заявив, що в місті Хмельницький дислокується 8-й полк спеціального призначення Сил спеціальних операцій збройних сил України. За даними «МДБ», командиром полку є полковник Олег Нечаєв, начальник відділу розвідки 8-полку майор Павло Балов з позивним «Кедр».

«У СБУ створено спеціальний відділ, який займається безпосередньо організацією диверсійно-терористичної діяльності на території «республік» і РФ. Начальник департаменту контррозвідки СБУ полковник Сандурський Анатолій Вікторович, позивний «Хутір», - додав Пасічник.

За даними «МДБ ЛНР», в даний час в місті Старобільськ розгорнуто зведений загін 8 полку спецпризначення чисельністю 120-150 чоловік. Сформовано чотири диверсійно-розвідувальні групи від 12 до 17 чоловік в кожній.