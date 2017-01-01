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    Несподівано з’явилася нова версія вбивства «Гіві»

    • Сьогодні, 07:27
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    Вбивство «Гіві» пов’язують зі збитим влітку 2014 року малайзійським лайнером

    .Вбивство ватажка донецьких бойовиків Михайла Толстих («Гіві») могли здійснити по тій причині, що він міг стати свідком у справі про збитий влітку 2014 року малазійський літак MH17.

    Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на джерело в окупованому Луганську, передає rbc.ua.

    «Гіві» знав, хто збив малайзійський Boeing, і звідки терористам надходило озброєння. Якщо б його зловили, він міг би розповісти», – повідомило джерело.

    Також видання зазначає, що Толстих був не першим ватажком бойовиків, хто загинув несподіваною смертю за останні місяці в ДНР/ЛНР. 

    Нагадаємо,  Гіві поховали по сусідству з Моторолою.

    Як відомо,в «ДНР» заявили, що 8 лютого в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

    У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство Гіві було організовано Києвом. Пізніше відповідальність за ліквідацію терориста взяли на себе його підлеглі.

    Читайте також статтю «Главкома»: «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»

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