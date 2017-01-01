В мережу виклали інформацію про понад три тисячі загиблих в АТО росіян

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Інформація оновлена станом на кінець січня цього року

В інтернеті опубліковано список з понад трьох тисяч російських військових та найманців, які загинули на Донбасі в зоні АТО. Відповідні дані оприлюднила група «Вантаж-200» з України в Росію» на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, тепер ви сміливо можете взяти до себе на сторінки посилання на списки вантажів-200 з України в Росію. Зробити подарунки ватним друзям і родичам. Нехай дивляться і роблять висновки, нехай перевіряють у своїх регіонах. Ці списки будуть оновлюватися по мірі необхідності», - йдеться у повідомленні.

Список складено на основі даних станом на кінець січня 2017 року.

Нагадаємо, що 16 лютого Міноборони Росії повідомило про загибель чотирьох своїх військових під сирійським Хомсом. Згодом журналісти з’ясували, що один із загиблих них воював на Донбасі на боці бойовиків.