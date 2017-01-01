Чергова провокація від «ДНР»: бойовики звинуватили сили АТО в зриві відведення озброєнь

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Відведення озброєння повинен був відбутися до 20 лютого

Бойовики терористичної організації «ДНР» звинуватили українську сторону в нібито зрив відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі, повідомляють сепаратистські сайти.

«Сьогодні в черговий раз з вини української сторони зірвано відведення військової техніки. Україна знову підтвердила неготовність виконати взяті на себе зобов'язання. Незважаючи на свої ранкові обіцянки, Київ так і не віддав наказ своїм підрозділам на відведення заборонених Мінськими домовленостями озброєнь», - сказано в заяві бойовиків.

У свою чергу спікер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін таку заяву назвав провокацією. «Як можна говорити про те, що ми зірвали, якщо сьогодні незаконні збройні формування на донецькому і маріупольському напрямку застосовували важке озброєння калібром 120 мм? Ми своє важке озброєння відвели давно», - сказав він.

«Дана заява є черговою провокацією», - додав Матюхін.

У «ДНР» «сподіваються», що відведення озброєння відбудеться завтра, 22 лютого.

Зазначимо, бойовики «ДНР» напередодні заявили, що планують почати відводити озброєння сьогодні, 21 лютого.

Як повідомлялось, на початку минулої доби, 20 лютого, в зоні АТО спостерігалося загальне зниження напруженості по всій лінії розмежування.