В Мін'юсті розповіли, як Європейський суд «забув» справи України проти Росії

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ЄСПЛ

Наразі в Європейському суді з прав людини перебуває п’ять позовів України проти Росії

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина в інтерв’ю «Главкому» розповів, як позови України проти Росії в ЄСПЛ «забувались», а потім знов «згадувалися». Як відомо, наразі в Європейському суді з прав людини перебуває п’ять позовів України проти Росії.

«Ми подавали одну справу за іншою, потім суд їх ділив, про якісь справи забував, потім згадував, усе відбувалось певним чином сумбурно. Тому всі справи зараз перебувають на різних стадіях розгляду», - розповів Ліщина.

«Першочергово, наприклад, щодо подій у Криму і на Донбасі в 2014 році була одна справа. Росія нам довго не відповідала, врешті в 2016-му подала зауваження, що стосувалися саме юрисдикції ЄСПЛ. Вони зазначали, що на даному етапі суд узагалі не може розглядати дане питання по суті. Після коментаря росіян суд розділив справу на дві. І на початку 2016 року запропонував нам прокоментувати відповідь росіян тільки щодо Криму. Аби не затягувався розгляд справи стосовно Донбасу, у вересні я подав до ЄСПЛ запит із проханням активізувати роботу також і щодо неї. За деякий час нам прийшла відповідь: ну, добре, прокоментуйте ще й тут відповідь росіян. Тобто відповідь у росіян була одна щодо Криму і Донбасу, але ми окремо мали коментувати кримську і донбаську частини. Все дещо сюрреалістично. Але суд сам вчиться, для нього такі справи нові», - пояснив юрист.

З іншої точки зору, у ЄСПЛ досить складна процедура, додав урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ. І навіть у звичайній справі до стадії комунікації може минути багато років.

«Це не означає, що суд про цю справу забув. Але наразі справа просто лежить на полиці, чекає, коли до неї дійдуть руки. Просто дуже великий завал у справах. Вони фізично не встигають», - зазначив Ліщина.

Щодо відповідей Росії на позови, уповноважений розповів: «Вони подали якісь загальні заперечення щодо юрисдикції. Потім суд їм запропонував сформулювати це чіткіше. Тобто листування якесь було і є, але це не відбувається протягом двох-трьох днів. У таких масштабах нічого подібного у ЄСПЛ ще не було».

Ліщина також зазначив, що всі ці п’ять позовів рухаються паралельно. І щодо подій у Криму в 2014 році Україна зараз готує велику відповідь для Росії.

«Весь цей час ми збирали документи, проводили інтерв’ю зі свідками. Думаю, зібраною інформацією, зокрема, допоможемо колегам з МЗС з їхнім позовом у Міжнародному суді справедливості (Міжнародний суд ООН. – «Главком»). Бо ми систематизуємо всю інформацію про анексію: як вона відбувалась, які частини заходили, кого блокували, яких активістів захоплювали, де їх тримали, хто їх бив. Словом, складаємо дуже детальну картину всього, що діялося», - заявив Ліщина.

«У донбаській справі, яку після нашого запиту суд нам усе ж таки запропонував прокоментувати, відповідь ми маємо надати у березні. Але, скоріш за все, це буде трохи відкладено, бо ми фізично не встигнемо все зробити. Дуже великий обсяг роботи», - додав урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, 6 березня в Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України до Росії.