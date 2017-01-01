В Москві тисячі людей вшанували загиблих у петербурзькому метро

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Манежна площа у Москві

Акція була узгоджена з російською владою

У центрі Москви пройшов вечір пам'яті жертв вибуху в метро Санкт-Петербурга. Акція «Пітер - ми з тобою!» розпочалася з хвилини мовчання, на час якої ведуча попросила опустити всі прапори без винятку, повідомляє російська служба ВВС.

В акції на Манежній площі брали участь тисячі росіян. Перед присутніми виступили артисти Олександр Маршал, Діана Гурцкая та Ольга Кормухіна. Перед початком ходи міська влада попередили, що рух в центральній частині міста може бути тимчасово перекрито.

Напередодні стало відомо, що влада Москви дозволила провести акцію пам'яті та солідарності на Манежній площі 6 квітня.

Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».