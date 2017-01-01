В НАТО перенесли зустріч глав МЗС на 31 березня

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Йєнс Столтенберг

Головуватиме на засіданні генсек НАТО Йєнс Столтенберг

В Північноатлантичному альянсі вирішили змінити дату зустрічі глав МЗС країн-членів та перенести її на 31 березня, передає сайт НАТО.

«Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ буде проходити в штаб-квартирі НАТО в п'ятницю, 31 березня 2017», - йдеться в повідомленні альянсу.

Зазначається, що головуватиме на засіданні генсек НАТО Йєнс Столтенберг.

Як повідомлялося, у навчаннях НАТО в Грузії візьмуть участь близько 30 українських військових.

Також Порошенко заявив, що Нацгвардія повинна за три роки наблизитися до стандартів НАТО.

Джерело: УНН