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    В НАТО перенесли зустріч глав МЗС на 31 березня

    • Сьогодні, 19:17
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    Йєнс Столтенберг
    Йєнс Столтенберг

    Головуватиме на засіданні генсек НАТО Йєнс Столтенберг

    В Північноатлантичному альянсі вирішили змінити дату зустрічі глав МЗС країн-членів та перенести її на 31 березня, передає сайт НАТО.

    «Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ буде проходити в штаб-квартирі НАТО в п'ятницю, 31 березня 2017», - йдеться в повідомленні альянсу.

    Зазначається, що головуватиме на засіданні генсек НАТО Йєнс Столтенберг.

    Як повідомлялося, у навчаннях НАТО в Грузії візьмуть участь близько 30 українських військових.

    Також Порошенко заявив, що Нацгвардія повинна за три роки наблизитися до стандартів НАТО.

    Джерело: УНН

    МЗС НАТО
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