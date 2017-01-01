В НАТО перенесли зустріч глав МЗС на 31 березня
- Сьогодні, 19:17
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Йєнс Столтенберг
Головуватиме на засіданні генсек НАТО Йєнс Столтенберг
В Північноатлантичному альянсі вирішили змінити дату зустрічі глав МЗС країн-членів та перенести її на 31 березня, передає сайт НАТО.
«Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ буде проходити в штаб-квартирі НАТО в п'ятницю, 31 березня 2017», - йдеться в повідомленні альянсу.
Зазначається, що головуватиме на засіданні генсек НАТО Йєнс Столтенберг.
Як повідомлялося, у навчаннях НАТО в Грузії візьмуть участь близько 30 українських військових.
Також Порошенко заявив, що Нацгвардія повинна за три роки наблизитися до стандартів НАТО.
Джерело: УНН