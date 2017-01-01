В Німеччині допускають послаблення санкцій проти Росії

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Зігмар Габріель

Глава МЗС Німеччини закликав РФ дотримуватись мінських угод

Санкції проти Росії можуть послабити після виконання мінських угод Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель допускає послаблення санкцій проти Російської Федерації у разі виконання мінських угод, пише Gazeta Wyborcza.

«Наша позиція була і залишається такою: якщо в разі активної участі Москви буде дійсно позитивний, відчутний прогрес у виконанні мінських домовленостей, ми розглянемо поступове послаблення санкцій», - заявив Габріель.

За його словами, ситуація на Донбасі залишається складною, тому поки не може бути й мови про зняття санкцій проти Росії. У той же час він підкреслив, що прогрес у реалізації мінських угод не спричинить скасування санкцій, накладених за окупацію Криму.

«Вони були накладені у зв'язку з незаконною анексією Кримського півострова, і я не знаю нікого, хто б виступав або навіть допускав їх скасування», - додав Габріель.

Як повідомлялось, США мають намір зберігати санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод.