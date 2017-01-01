В Німеччині допускають послаблення санкцій проти Росії
- Сьогодні, 14:14
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Глава МЗС Німеччини закликав РФ дотримуватись мінських угод
Санкції проти Росії можуть послабити після виконання мінських угод Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель допускає послаблення санкцій проти Російської Федерації у разі виконання мінських угод, пише Gazeta Wyborcza.
«Наша позиція була і залишається такою: якщо в разі активної участі Москви буде дійсно позитивний, відчутний прогрес у виконанні мінських домовленостей, ми розглянемо поступове послаблення санкцій», - заявив Габріель.
За його словами, ситуація на Донбасі залишається складною, тому поки не може бути й мови про зняття санкцій проти Росії. У той же час він підкреслив, що прогрес у реалізації мінських угод не спричинить скасування санкцій, накладених за окупацію Криму.
«Вони були накладені у зв'язку з незаконною анексією Кримського півострова, і я не знаю нікого, хто б виступав або навіть допускав їх скасування», - додав Габріель.
Як повідомлялось, США мають намір зберігати санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод.