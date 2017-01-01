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    Санкції проти Росії залишаться в силі, – Держдеп

    • Сьогодні, 12:13
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    Санкції буде збережено, доки Росія не виконає Мінські угоди – Тонер

    США мають намір зберігати санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод. Про це за підсумками зустрічі держсекретаря США Рекса Тіллерсона з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним заявив прес-секретар Держдепартаменту Марк Тонер, передає прес-служба відомства.

    За словами Тонера, Тіллерсон і Клімкін обговорили реформи в Україні та виконання Мінських угод.

    «США заявили про прихильність до того, щоб усі сторони виконували Мінські угоди, в тому числі й Росія. Я можу сказати, що санкції буде збережено, доки Росія не виконає Мінські угоди по відношенню до Східної України та Криму», – зазначив Тонер.

    Як повідомлялося, країни Східної Європи закликали США не знімати санкції з Росії.

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