Санкції проти Росії залишаться в силі, – Держдеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Санкції буде збережено, доки Росія не виконає Мінські угоди – Тонер

США мають намір зберігати санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод. Про це за підсумками зустрічі держсекретаря США Рекса Тіллерсона з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним заявив прес-секретар Держдепартаменту Марк Тонер, передає прес-служба відомства.

За словами Тонера, Тіллерсон і Клімкін обговорили реформи в Україні та виконання Мінських угод.

«США заявили про прихильність до того, щоб усі сторони виконували Мінські угоди, в тому числі й Росія. Я можу сказати, що санкції буде збережено, доки Росія не виконає Мінські угоди по відношенню до Східної України та Криму», – зазначив Тонер.

Як повідомлялося, країни Східної Європи закликали США не знімати санкції з Росії.