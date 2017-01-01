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    В Новотроїцькому поранено двох українських військових

    • Сьогодні, 13:23
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    Українські захисники
    Українські захисники

    За минулу добу загиблих у лавах українських військових немає

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військових немає, двоє військовослужбовців отримали поранення», - сказав він.

    Лисенко уточнив, що військові були поранені в Новотроїцькому на Маріупольському напрямку.

    Як повідомляв «Главком», минулої доби зафіксовано 48 фактів використання бойовиками зброї.

    Крім того, у штабі командування російсько-окупаційних військ на Донеччині поширюється інформація про підготовку до випробувань нових російських високоточних боєприпасів.

    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ
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