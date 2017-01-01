В Новотроїцькому поранено двох українських військових

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Українські захисники

За минулу добу загиблих у лавах українських військових немає

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військових немає, двоє військовослужбовців отримали поранення», - сказав він.

Лисенко уточнив, що військові були поранені в Новотроїцькому на Маріупольському напрямку.

Як повідомляв «Главком», минулої доби зафіксовано 48 фактів використання бойовиками зброї.

Крім того, у штабі командування російсько-окупаційних військ на Донеччині поширюється інформація про підготовку до випробувань нових російських високоточних боєприпасів.